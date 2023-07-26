Космический мусор создает угрозу для запуска ракет

Число объектов в космосе к 2030 году вырастет в 1,5 раза. В пресс-службе Роскосмоса сообщают, что сейчас на околоземных орбитах находятся более 1 млн предметов размером от 1 см, передает телеканал «Известия». Увеличение количества мусора создает угрозу для доступа в космос. Выведение на орбиты космических аппаратов может стать мировой проблемой.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.