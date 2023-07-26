Турецкие специалисты создали «умную» подводную мину

В Турции создана первая в мире «умная» подводная мина большого радиуса действия. Как сообщила турецкая газета, снаряд предназначен для истребителей F-16, они сбрасывают его на большой скорости, передает телеканал «Известия». Мина недосягаема для средств ПВО, используемых для уничтожения целей на малой и средней высотах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.