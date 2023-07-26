Температура воды во Флориде достигла рекордных показателей

Температура воды на мелководье у Южной Флориды превысила +37,8 градуса. Показатель стал новым мировым рекордом температуры океана, передает телеканал «Известия». Пробы были взяты с одного буя в заливе Манати на глубине 1,5 м. Предыдущий максимум в +37,6 градуса был зарегистрирован в 2020 году в Кувейтском заливе.

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