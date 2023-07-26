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Итоги Всероссийского проекта К.О.Д. в сфере креативных индустрий

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Фото: vk.com/creative2023
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Завершился первый сезон Всероссийского конкурса креативных проектов и образовательной программы К.О.Д. («Креативный образовательный десант»), по итогам которого создана база креативных проектов финалистов. Всего в каталоге планируется выложить 400 проектов. Конкурс проводится АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Мероприятие федерального уровня прошло в восьми городах России. Всего на конкурс было подано рекордные 3243 заявки, представляющие популярные креативные индустрии: образование, дизайн — урбанистику, производство кино, медиа и журналистику, музыку и саунд-дизайн, народные промыслы и др. Наибольшее количество заявок пришло из таких городов, как Тула, Сочи, Новосибирск, Владикавказ. В течение всего конкурса было проведено несколько вебинаров по новым технологиям в креативных индустриях, которые посмотрели более 53,3 тыс. человек. Записаны и опубликованы 18 лекций с методическими материалами образовательной программы К.О.Д., которые останутся в личных кабинетах финалистов.

К.О.Д — это первый всероссийский кастинг креативных проектов и последующая образовательная программа для креативных предпринимателей. Кастинг направлен на выявление талантливых авторов проектов из регионов. В каждом городе из общего числа заявок были отобраны 50 финалистов, которые приняли участие в очном этапе программы. Специально для проекта была разработана уникальная образовательная программа, ориентированная на актуальные темы для развития креативных предпринимателей: IT, дизайн и право. Для ее проведения были привлечены 12 федеральных и 29 региональных экспертов во всех городах.

Наиболее яркие проекты, которые вышли в финал конкурса, связаны с региональным культурным кодом или используют отличительную особенность и фольклорных персонажей региона или города. Так, например, участник из Перми зарегистрировал в качестве товарного знака фразу «Счастье не за горами» и успешно выпускает одежду и аксессуары, популяризируя свою малую родину.

До конца июля все финалисты разместят свои проекты в каталоге креативных проектов России https://k-o-d.pro/finalists. С его помощью победители смогут найти клиентов, инвесторов, партнеров и единомышленников для дальнейшего развития своих проектов.

Павел Перегудов, руководитель проекта «К.О.Д»: «Мы очень рады, что Всероссийский проект К.О.Д. успешно состоялся и привлек большое внимание не только талантливых участников со всей страны, но и представителей региональных властей, которые с интересом вступали в диалог друг с другом. Наш проект — это не только ценный образовательный интенсив, но и федеральная площадка, где любой начинающий предприниматель может заявить о своем проекте, даже если он из самого маленького городка. Мы получили огромное число самых разнообразных заявок — от небольших крафтовых мастерских с одним участником до масштабных проектов по реконструкции городской набережной в Туле. Мы очень благодарны всем участникам и финалистам за активную работу и желание развивать свои проекты».

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