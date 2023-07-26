«Катюши» освятили икону с мощами князя Александра Невского и колокол с изображением князя Владимира в Херсонесе
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- «Катюши» освятили икону с мощами князя Александра Невского и колокол с изображением князя Владимира в Херсонесе
25 июля «Катюши» освятили в Херсонесе колокол и образ благоверного князя Александра Невского с частицей мощей святого защитника русской земли от иноземной угрозы.
Херсонес (Корсунь) — место, где принял крещение князь Владимир. Он приехал в Херсонес язычником, а уехал христианином, человеком, полностью изменившимся, поэтому изменившим Русь. Здесь один из истоков русского православия, отсюда Русь начала путь к своему крещению.
«Катюши» не случайно освятили образ и колокол. Образы святых — это стены и столпы церкви. Колокол — это голос церкви. Колокольным звоном церковь звала на битвы и возвещала победы, встречала воинов и провожала павших героев.
И иконы, и колокол будут пожертвованы в Свято-Успенский храм Мариуполя, сильно пострадавший от укронацистов.
Анастасия Гридасова, участница движения дочерей офицеров «Катюша», город Севастополь: «Мы хотим объединить духовными и символическими связями Херсонес, освобожденный Мариуполь и сотни людей, участвующих в восстановлении разрушенных храмов Донбасса».