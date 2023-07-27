Ковчег будущего

В Санкт-Петербурге стартует второй саммит Россия – Африка, одной из ключевых тем которого станет вопрос продовольственного суверенитета. Африканский континент в силу своих географических и климатических особенностей, пожалуй, самый уязвимый в части продовольственной безопасности. Приведу сухие цифры: численность населения Африки приближается к 1,5 млрд, и она увеличивается каждую секунду. 20% жителей Африки голодают, а родителям зачастую приходится делать непростой выбор — кого именно из своих детей накормить сегодня. Каждые три секунды от голода умирает один ребенок. А в это время западный мир неутомимо и сосредоточенно борется с ожирением, которым, по некоторым данным, страдает порядка 30% жителей так называемых развитых стран.

Сегодня стало очевидно, что проблема голода в Африке исключительно политическая, ее решение напрямую зависит от воли лидеров англосаксонского мира и их европейских вассалов: ничего не меняется в их восприятии с эпохи колониализма. Ситуация с зерновой сделкой лишь очередной наглядный пример тому: менее 3% от общего объема зерна пришлось на долю тех, кто так нуждается сегодня в продовольствии. Не о голодающих детях Африки думали те, кто сидел на другом конце стола при заключении этого соглашения, а о том, как бы получить дополнительные деньги для финансирования вооруженных формирований Украины да открыть морской путь для поставок оружия для продолжения конфликта с Россией. Люди — ничто, война — всё: война, направленная на сохранение своей пошатнувшейся гегемонии — вот основная цель этого спектакля. В выигрыше от зерновой сделки оказывались только страны коллективного запада — те же самые кукловоды, которые поджигали костры гражданских войн в странах Ближнего Востока и Северной Африки, кто сегодня кидает тысячи украинцев как расходный материал в мясорубку. И я рад, что Россия наконец-то вышла из этих сомнительных договоренностей, так как нашими контрагентами в этом процессе оказались мошенники и убийцы.

Между тем за минувший год Россия экспортировала в страны Африки 11,5 млн т зерновых, за шесть месяцев нынешнего — еще 10 млн т, причем как на коммерческой основе, так и в виде гуманитарной помощи при постоянном сопротивлении этому европейцев. Наш менталитет и представления о морали сильно отличаются: у России никогда не было колоний, мы не возили в трюмах кораблей рабов. Мы строили в Африке электростанции, школы и больницы, обучали врачей, учителей, инженеров, делились своим уникальным опытом мирного сосуществования разных народов, традиций и религий. Мы всегда поддерживали и взращивали культуры других народов (именно так когда-то появилась и Украина). И этим мы отличаемся от стран Запада, которые никак не могут изжить из себя веками складывавшийся менталитет колонизаторов.

Предлагаю на мгновение отвлечься от темы самого саммита и обратиться к, казалось бы, не связанной с ним теме семейных ценностей. Когда Госдума приняла закон, запрещающий смену пола, это произвело эффект разорвавшейся бомбы в Европе: количество комментариев с поддержкой такой политики было невероятным. Многие на Западе стали называть Россию ковчегом традиционных ценностей. Так оно и есть, и во многом именно такой подход к вопросам, которые вроде бы затрагивают только интересы жителей конкретной страны, привлекает к России всё больше и больше государств.

Как бы кому ни хотелось, но подавляющее большинство населения мира не хочет видеть на школах радужные флаги, родители не хотят, чтобы учителя склоняли их детей к смене ориентации, а однополые союзы были нормой. Сегодня это важный и болезненный вопрос для многих — для стран Африки, Латинской Америки, Европы: жители государств разных континентов мира — во всем многообразии их культур, традиций и религий — начинают понимать ценность и вместе с тем хрупкость своих традиционных устоев, стараются защитить их от новых веяний. А жителям стран Африки вообще хорошо известно, что и какими методами под видом «демократии» и «западных ценностей» могут принести им те, кто возомнил себя властителями человечества. Поэтому стремление к дружбе с Россией — это отчасти попытка присоединиться к тому заветному ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина.

В своей статье, опубликованной в преддверии предстоящего саммита Россия – Африка, Владимир Путин называет наше партнерство «созидательным, доверительным, устремленным в будущее». То же можно и сказать про отношения со всеми странами. Взаимное уважение, учет интересов и международное право — вот три принципа, на которых основывается наша внешняя политика. И на них будет базироваться новый миропорядок, новый многополярный мир.

Автор — заместитель председателя Государственной думы

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