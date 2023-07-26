В МИЦ «Известия» расскажут о проектах по сохранению популяции амурского тигра в РФ

28 июля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню тигра, который отмечается 29 июля.

О состоянии популяции амурского тигра, действующих программах и проектах по ее сохранению, а также о результатах работы Центра «Амурский тигр» за 10 лет расскажут:

— Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр»;

— Амирхан Амирханов, советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, руководитель рабочей группы по подготовке и проведению сплошного учета амурского тигра в 2021–2022 гг.;

— Алексей Суровый, первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;

— Алексей Кудрявцев, директор национального парка «Бикин».

Для ОЧНОЙ аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать Ф.И.О., название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.