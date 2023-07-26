В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают климатические угрозы. Видеотрансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 26 июля, проходит круглый стол на тему: «Точка невозврата: возможно ли остановить глобальное потепление?». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

По данным Всемирной метеорологической организации, июнь и первая неделя июля стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. С чем связана аномальная жара в Европе? Почему лето 2023 года, по прогнозам, может стать самым жарким в истории? Можно ли избежать глобальной климатической катастрофы?

Участники:

— Владимир Семенов, заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН;

— Михаил Юлкин, эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог;

— Сергей Гулёв, руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН;

— Александр Шувалов, метеоролог, руководитель прогностического центра.