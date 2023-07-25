Отец с дочерью погибли в ДТП под Оренбургом

Крупное ДТП произошло в Бузулукском районе Оренбургской области. Погибли 46-летний мужчина и его 14-летняя дочь. Их легковой автомобиль столкнулся с большегрузом.

Как сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное УМВД, авария произошла на трассе Оренбург – Самара. По предварительным данным, на встречную полосу выехал автомобиль Lifan, двигавшийся со стороны Самары в сторону Оренбурга, и столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ».

Удар был такой силы, что легковая машина превратилась в груду металла. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Урал56.Ру пишет, что накануне, 24 июля, в Октябрьском районе произошло смертельное ДТП с участием грузовой «Газели» и легковушки «Лада Гранта». Два человека погибли.

В минувшие выходные в районе села Погромное в Тоцком районе легковой автомобиль «ВАЗ» съехал в кювет. Пострадал один человек, двое погибли.