Ремонт домов-памятников можно будет проводить без угрозы разрушения объектов

Новый механизм капремонта домов-памятников снимет риски разрушения объектов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В подобных зданиях проживает более 1 млн человек, передает телеканал «Известия». Фасадные работы будут делать по итогам экспертизы. Замена коммуникаций — с согласия органов культурного наследия. Ранее многие работы были ограничены.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.