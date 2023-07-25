Законодатели США могут привлечь Цукерберга к ответственности за неуважение

Марка Цукерберга могут привлечь к ответственности за неуважение к конгрессу США. Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) не предоставила материалы о возможной цензуре в социальных сетях. Речь идет о записях с возможными рекомендациями по поводу применения принудительных мер к дезинформационным кампаниям, передает телеканал «Известия». На этой неделе судебный комитет палаты представителей назначит голосование. После заявление могут отправить в прокуратуру, это грозит Цукербергу штрафом или тюремным заключением.

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