Disney может перенести премьеры нескольких своих фильмов из-за забастовки актеров

Bloomberg сообщило, что компания Disney может перенести премьеры ряда фильмов из-за забастовки актеров. Изменение дат выхода картин связано с тем, что артисты не хотят принимать участие в рекламе. Звезды не готовы к продвижению уже снятых работ из-за начала протестов, передает телеканал «Известия». Среди фильмов, премьеры которых могут перенести, — «Бедные-несчастные», «Следующий гол» и «Заветное желание».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.