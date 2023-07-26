Онколог перечислил первые симптомы рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы является одним из наиболее сложных для лечения онкологических заболеваний. Его часто обнаруживают уже на поздних стадиях, так как сначала он может никак себя не проявлять или проявляться неспецифичными симптомами, характерными для других заболеваний. Подробнее о первых проявлениях данного заболевания «Известиям» 26 июля рассказал главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

«Одним из главных симптомов развития данного заболевания является боль, возникающая из-за прорастания опухоли сквозь нервные окончания. В зависимости от локализации боль может ощущаться в правом и левом подреберьях или вверху живота слева. Также возможна опоясывающая боль. Чаще всего этот симптом проявляется ночью при положении лежа на спине, а также после употребления слишком жирной пищи и алкоголя», — рассказал Серяков.

Среди других возможных признаков онколог назвал изменение цвета кожи, желтушное окрашивание слизистых оболочек и склер, кожный зуд, снижение веса, тошноту, тяжесть и вздутие живота.

Врач также перечислил факторы, которые могут способствовать развитию рака поджелудочной железы. Среди них: малоподвижный образ жизни, чрезмерное употребление алкоголя и курение, неправильное питание (употребление большого количества жирной и жареной пищи, а также продуктов с высоким содержанием сахара), наследственность, возраст старше 65 лет и хронический панкреатит.

«Некоторые заболевания, такие как сахарный диабет, цирроз печени, кисты поджелудочной железы и онкологические заболевания также могут повышать риск развития рака поджелудочной железы» — добавил Серяков.

В заключение он отметил, что для своевременного выявления онкологических заболеваний важно периодически проходить профилактические обследования, внимательно прислушиваться к своему организму, а при появлении каких-либо симптомов обращаться к врачу.

18 июля Серяков рассказал, что рак предстательной железы является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований у мужчин. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак простаты занимает второе место по частоте выявления всех онкологических заболеваний у мужчин (на первом месте — рак легкого), указал врач.