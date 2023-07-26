Реклама
Прямой эфир
Общество
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Общество
Треть компаний повысили зарплаты сотрудникам во II квартале
Общество
Синоптики спрогнозировали ливни с грозами в Москве 26 июля
Мир
В Греции из-за лесных пожаров отключили электричество
Мир
В Техасе несколько человек пострадали из-за стрельбы в больнице
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион Патрис Бержерон завершил свою карьеру
Происшествия
В Калининградской области полиция задержала сбившего двух девочек водителя
Мир
Министр энергетики Турции обсудил с главой «Росатома» строительство АЭС «Аккую»
Мир
Президент Буркина-Фасо первым из африканских лидеров прибыл в Санкт-Петербург
Мир
Минобороны Канады купит у Airbus девять военно-транспортных самолетов
Мир
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн
Мир
Трамп сохранил лидерство в рейтинге среди избирателей-республиканцев
Происшествия
Два человека погибли от удара током в Красном Селе в Петербурге

Онколог перечислил первые симптомы рака поджелудочной железы

Онколог Серяков: боль в подреберьях может быть симптом рака поджелудочной железы
0
Фото: Global Look Press/imageBROKER/uwe umstätter
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рак поджелудочной железы является одним из наиболее сложных для лечения онкологических заболеваний. Его часто обнаруживают уже на поздних стадиях, так как сначала он может никак себя не проявлять или проявляться неспецифичными симптомами, характерными для других заболеваний. Подробнее о первых проявлениях данного заболевания «Известиям» 26 июля рассказал главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

«Одним из главных симптомов развития данного заболевания является боль, возникающая из-за прорастания опухоли сквозь нервные окончания. В зависимости от локализации боль может ощущаться в правом и левом подреберьях или вверху живота слева. Также возможна опоясывающая боль. Чаще всего этот симптом проявляется ночью при положении лежа на спине, а также после употребления слишком жирной пищи и алкоголя», — рассказал Серяков.

Среди других возможных признаков онколог назвал изменение цвета кожи, желтушное окрашивание слизистых оболочек и склер, кожный зуд, снижение веса, тошноту, тяжесть и вздутие живота.

Врач также перечислил факторы, которые могут способствовать развитию рака поджелудочной железы. Среди них: малоподвижный образ жизни, чрезмерное употребление алкоголя и курение, неправильное питание (употребление большого количества жирной и жареной пищи, а также продуктов с высоким содержанием сахара), наследственность, возраст старше 65 лет и хронический панкреатит.

«Некоторые заболевания, такие как сахарный диабет, цирроз печени, кисты поджелудочной железы и онкологические заболевания также могут повышать риск развития рака поджелудочной железы» — добавил Серяков.

В заключение он отметил, что для своевременного выявления онкологических заболеваний важно периодически проходить профилактические обследования, внимательно прислушиваться к своему организму, а при появлении каких-либо симптомов обращаться к врачу.

Когда рак скиснет: ученые запрограммировали смерть опухолевых клеток
Каких побочных эффектов при лечении онкологии поможет избежать прицельная терапия

18 июля Серяков рассказал, что рак предстательной железы является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований у мужчин. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак простаты занимает второе место по частоте выявления всех онкологических заболеваний у мужчин (на первом месте — рак легкого), указал врач.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023