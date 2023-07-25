Автомобилистка сбила пятилетнего мальчика во Владивостоке

Во Владивостоке женщина-водитель сбила пятилетнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом УМВД России по Приморскому краю сообщает во вторник, 25 июля.

Наезд произошел в районе дома № 209 по улице Светланская. Предварительно установлено, что 28-летняя водитель Nissan Murano сбила на регулируемом пешеходном переходе пятилетнего мальчика, которые пересекал дорогу один на запрещающий сигнал светофора.

Медики диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей головы, пишет ИА PrimaMedia. По факту ДТП возбуждено административное производство по ст. 12.24 КоАП РФ.

«Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверок будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении ведомства.