Не думай о секундах свысока: как создавались «17 мгновений весны»

У радистки Кэт был вполне конкретный прототип — разведчица-нелегал Анна Камаева-Филоненко. Вместе с мужем, разведчиком Михаилом Филоненко, она более 10 лет проработала за рубежом. Во время командировки Филоненко родила двоих детей, которые только после возвращения в СССР узнали, что они русские и граждане СССР. По словам Филоненко, во время родов она кричала не по-русски. Анна Филоненко была одним из консультантов фильма