Не думай о секундах свысока: как создавались «17 мгновений весны»
У Татьяны Лиозновой была возможность снять фильм на цветной пленке, но она выбрала черно-белую — по ее мнению, это придавало фильму документальность. О других необычных и малоизвестных фактах, связанных с созданием телефильма, можно узнать в галерее «Известий»
«Крестным отцом» сериала «Семнадцать мгновений весны» стал Юрий Андропов. В 1968 году он прочел первый роман Юлиана Семенова о разведчике Исаеве и предложил писателю помощь в работе — прежде всего, с доступом к архивам КГБ. Там Семенов познакомился с информацией о тайных переговорах Даллеса с Гиммлером, которым и посвятил третий по времени написания роман об Исаеве-Штирлице «Семнадцать мгновений весны» в 1969 году
Получив сценарий фильма, Татьяна Лиознова была им не очень довольна и внесла коррективы, которые, как она считала, позволяли больше раскрыть душу и внутренний мир героя. Влюбленная в Штирлица немка Габи и фрау Заурих — персонажи, придуманные Лиозновой
Роль жены Штирлица очень хотела сыграть Светлана Светличная, но ее в итоге утвердили на роль немки Габи. В роли жены главного героя Лиознова видела эстрадную певицу Марию Пахоменко, но плотный гастрольный график не позволил той сниматься. Так роль отдали актрисе Театра Вахтангова Элеоноре Шашковой, для которой роль жены Штирлица осталась самой известной. В 2002 году Шашкову даже поздравила с 65-летием Служба внешней разведки России, назвав ее образцом жены разведчика
В ходе съемок Вячеслав Тихонов предложил, чтобы молодая унтершарфюрер СС Барбара Крайн (актриса Ольга Сошникова) была влюблена в Штирлица, и попросил Сошникову смотреть на него не как на коллегу, а общаться более мягко, по-женски. Актриса с задачей справилась
От роли эсэсовского генерала Карла Вольфа также долго отказывался Василий Лановой — в семилетнем возрасте актер, будучи в гостях у бабушки и дедушки, попал в оккупацию, и роль фашиста ему претила. Но Татьяна Лиознова очень хотела, чтобы роль сыграл именно он, и сумела уговорить актера
В роли радистки Кэт Лиознова планировала снимать Ирину Алферову, но она была в длительной загранкомандировке, поэтому роль досталась Екатерине Градовой, бывшей жене Евгения Миронова, которая за свою жизнь снялась всего в четырех фильмах
У радистки Кэт был вполне конкретный прототип — разведчица-нелегал Анна Камаева-Филоненко. Вместе с мужем, разведчиком Михаилом Филоненко, она более 10 лет проработала за рубежом. Во время командировки Филоненко родила двоих детей, которые только после возвращения в СССР узнали, что они русские и граждане СССР. По словам Филоненко, во время родов она кричала не по-русски. Анна Филоненко была одним из консультантов фильма
Еще один актер из ГДР, Отто Меллис, сыгравший в фильме солдата-инвалида Гельмута, спасшего радистку Кэт, в немецкой версии фильма озвучивал Штирлица. Гельмута при этом переозвучил другой немецкий актер
Говорят, после просмотра фильма Брежнев распорядился представить разведчика Исаева к высшей государственной награде, считая, что это реальный человек. Девять лет спустя после выхода картины, в 1982 году, орден Ленина и звание Героя Социалистического Труда достались Вячеславу Тихонову
Для съемок фильма набрали массовку из числа курсантов Высшей пограничной школы. К съемкам привлекли около 50 человек, отбирая молодых людей арийского типа — голубоглазых и светловолосых, которые играли в основном часовых, охранников и прочий персонал
Повязку на глаз для Айсмана придумала Татьяна Лиознова — по ее мнению, это придавало персонажу Леонида Куравлева индивидуальность, рисовало биографию опытного солдата
Чтобы показать на долгих крупных планах напряженный мыслительный процесс, Вячеслав Тихонов, по его позднейшему признанию, прокручивал в голове таблицу умножения
«Семнадцать мгновений весны» — один из лидеров советского кино по числу занятых действующих и будущих народных артистов СССР. Их там 10 человек: Броневой, Евстигнеев, Гриценко, Дуров, Кенигсон, Лановой, Плятт, Тихонов, Табаков, Копелян