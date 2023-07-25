Более 200 кубометров воды откачали с улиц Красноярска

С улиц Красноярска после прошедшего дождя откачали более 200 куб. м воды. Об этом городское управление дорог сообщает в своем Telegram-канале.

«С утра с городских улиц было откачено более 200 кубометров воды. Работы продолжаются», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, утром спецтехника работала на улицах Щорса, Грунтовой, Семафорной, Лесопильщиков, в переулке Медицинский. Ночью воду откачивали с улиц Киренского, Затонской, Мусоргского, Цементников, на Красрабе и других.

В информагентстве со ссылкой на синоптиков отмечают, что эта неделя в Красноярске будет дождливой. Помимо осадков ожидаются сильный ветер и грозы.