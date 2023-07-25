В парке развлечений «Сказка» родился альпака

В Альпака парке на территории парка развлечений «Сказка» 20 июля родился детеныш альпака редкой породы сури и необычного бело-коричневого окраса. Родителями новорожденного стали самка Дисентра породы сури и самец Блэкки породы уакайа.

У Дисентры это первое потомство, а Блэкки стал отцом второй раз — два года назад в Альпака парке родился первый детеныш по кличке Пако.

Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Их временно разместили в отдельном загоне и оберегают покой, для того чтобы остальные альпаки не вмешивались в процесс кормления и воспитания новорожденного. По словам сотрудников парка, в первые минуты жизни вокруг детеныша суетились все самки, попеременно отгоняя друг друга.

Имя детенышу пока не придумали — выбрать его предложат посетителям парка в социальных сетях.

«Альпака родился накануне седьмого дня рождения нашего парка, и лучшего подарка придумать невозможно. Рождение альпака вне дикой природы — это большая редкость, а у нас уже второе пополнение за два года. И это означает, что наши питомцы чувствуют себя настолько комфортно, что готовы продолжать род», — отметил генеральный директор парка развлечений «Сказка» Андрей Кунов.

«Альпака вынашивает детеныша 11 месяцев. Рожают они сами, однако в момент родов обязательно присутствует ветеринар, который контролирует процесс и в случае непредвиденных ситуаций оказывает помощь. У Дисентры всё прошло хорошо, она полностью справилась сама. На ноги новорожденный встал уже через минут 30–40 после рождения. В среднем самки вскармливают малышей молоком около трех месяцев, после чего те самостоятельно переходят на взрослую пищу — в нашем случае это сено или специальный корм», — поделился подробностями управляющий Альпака парка.

Тематическая локация — Альпака парк — открыта в парке развлечений «Сказка» в 2019 году. На тот момент в парке было 10 альпаков уникальных для Москвы пород сури и уакайа, привезенных из Германии. Сейчас число альпаков составляет 12, и в этом году ожидается еще пополнение.