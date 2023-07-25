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Взаимодействие партий в условиях геополитической нестабильности станет темой панельной дискуссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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27 июля деловую программу Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка по направлению «Комплексная безопасность и суверенное развитие» откроет панельная дискуссия «Международная безопасность в условиях геополитической нестабильности: межпартийное взаимодействие». Модератором выступит заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Андрей Климов. Среди выступающих — заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константин Косачев, президент Республики Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва, генеральный секретарь Организации народов Юго-Западной Африки София Шанингва, генеральный секретарь Габонской демократической партии Стив Нзэго Диеко, постоянный секретарь по вопросам обороны и безопасности, член политбюро Конголезской партии труда Республики Конго Аристид Нгакоссо Нгама и др.

В условиях высокой турбулентности современного мира, где старая геополитическая реальность разрушена, а новая еще не сформировалась, ширятся угрозы глобальной безопасности — от военных конфликтов до нехватки продовольствия, энергетического кризиса, неконтролируемых миграционных потоков и деятельности преступных террористических группировок. В немалой степени это касается Африканского континента, который становится все заметнее на политической карте мира. При этом страны «глобального Севера» продолжают проводить в Африке свою агрессивную неоколониальную политику. Какие угрозы она несет странам «глобального Юга», как реализуется, к каким последствиям приводит и как ей противостоять, продвигая конструктивную повестку, нацеленную на общее развитие человечества, – все эти темы окажутся в центре внимания участников дискуссии.

«Мы с нашими партнерами ведем постоянные доверительные встречи, беседы, обмениваемся мнениями, — рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Андрей Климов. — Коллеги из стран Африки рассчитывают, что на саммите Россия — Африка помимо политического и экономического измерения добавится отдельно партийный формат. Мы сейчас над конструкцией этого партийного формата думаем. И я надеюсь, у нас все это получится».

Панельная дискуссия начнется в 09:00 в павильоне G, конференц-зале G7.

Организатор Второго саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка — Фонд Росконгресс.

Сайт мероприятия: https://summitafrica.ru/

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