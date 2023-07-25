Сразу два ФАПа построят по нацпроекту под Пензой

В Пензенской области в Камешкирском районе в 2023 году откроют сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа). Их построят в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на период с 2021 по 2025 год» нацпроекта «Здравоохранение».

ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава пишет, что в селе Кулясово в построенном ФАПе сейчас идет подключение коммуникаций. После открытия он сможет принимать около 400 человек. Именно столько жителей Кулясово и села Мамадыш прикрепили к пункту для получения первичной медицинской помощи.

Еще один ФАП построили в селе Мордовский Камешкир. Там также смогут получать медицинскую помощью жители села Болтино и деревни Полянщино — порядка 260 человек. Сейчас там завершаются работы по благоустройству.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что в Белинском районе Пензенской области установили новый фельдшерско-акушерский пункт. Он появился в селе Пичевка и будет обслуживать более 400 человек, проживающих как в Пичевке, так и в Козловке, Озерках и Преображенке.