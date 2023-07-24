Пик активности метеорного потока Персеиды ожидается 12 августа

Метеорный поток Персеиды достигнет максимума активности в ночь на 12 августа. Наблюдения возможны при хороших погодных условиях и отсутствии городской засветки, передает телеканал «Известия». В пресс-службе Московского планетария сообщили, что с территории России будут видны только лунные затмения. 31 августа пройдет суперлуние. В прошлом году метеорный поток Персеиды можно было наблюдать также в ночь на 12 августа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.