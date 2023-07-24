«Зенит» договорился о продаже Малкома «Аль-Хилялю»

Петербургский «Зенит» договорился с саудовским «Аль-Хилялем» о продаже футболиста Малкома. Стоимость трансфера бразильца составляет €60 млн. Все платежи будут завершены до конца сезона-2023/24, передает телеканал «Известия». Трансфер Малкома станет самым дорогим в истории российского футбола. В прошлом сезоне нападающий был признан лучшим футболистом РПЛ и стал лучшим бомбардиром, забив 23 гола.

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