Россия поставит двигатели для египетской АЭС

Производитель пассажирских вагонов поставит двигатели для египетской атомной станции в Эль-Дабаа. Об этом сообщил генеральный директор компании «Трансмашхолдинг». Руководитель также сообщил, что видит возможности для привлечения локальных провайдеров, передает телеканал «Известия». Сроки поставок рассчитаны на период с 2025 по 2027 год. Производитель также развивает партнерство с «Росатомом» в Африке.

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