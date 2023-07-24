Москвичам пообещали возвращение лета

Лето вернется в Москву в середине недели. В среду воздух в столице прогреется до +27 градусов. В четверг столбики термометров поднимутся до +31 градуса. Однако, по словам синоптиков, всю неделю в регионе будут кратковременные дожди, передает телеканал «Известия». В пятницу температура снова начнет снижаться. В выходные в Москве ожидается +22 градуса.

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