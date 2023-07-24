РФ прорабатывает размещение на Дальнем Востоке самолетов Ту-160

Дальний Восток могут укрепить ракетоносцами «Белый лебедь». Минобороны РФ прорабатывает размещение в регионе самолетов Ту-160. В рамках гособоронзаказа идет модернизация «Белых лебедей», передает телеканал «Известия». Новые Ту-160 смогут войти в состав соединения в Амурской области. Сейчас ракетоносцы находятся только в Саратовской области.

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