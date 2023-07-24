В Выборге прошел мотопарад

Сотни байкеров со всей страны провели парад в Выборге. В 2023 году состоялся третий фестиваль Baltic Rally. Мотокросс прошел через 18 крупных городов России — от Владивостока до Выборга, передает телеканал «Известия». В программе фестиваля были концерты, выставки и акция «Бессмертный мотополк». Участие в Baltic Rally приняли байкеры из Финляндии, Дании и Эстонии.

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