Мария Тимофеева стала первой россиянкой, победившей в финале теннисного турнира в Будапеште

Мария Тимофеева обыграла Катерину Байндль в финале теннисного турнира в Будапеште. Встреча россиянки с украинской теннисисткой длилась 2 часа 3 минуты. Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:0 в пользу Тимофеевой, передает телеканал «Известия». После игры спортсменки не обменялись рукопожатиями. Тимофеевой 19 лет, она стала первой россиянкой, которая победила в этом турнире.

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