Exeed раскрыл новые характеристики купе-кроссовера RX для российского рынка

Китайский автобренд Exeed рассказал новые подробности о купе-кроссовере RX, который дебютирует на российском рынке 27 июля.

Как сообщила в понедельник, 24 июля, пресс-служба Exeed, новый купе-кроссовер получит высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 8155 для мультимедиа, с которым система включается и загружается за 3 с, время переключения между пунктами меню занимает менее 1 с, а средний голосовой отклик занимает порядка 0,54 с.

Exeed RX оснащен 540-градусной камерой кругового обзора, которая срабатывает при включении поворотников, задней передачи, а также при большом угле поворота руля или при обнаружении препятствия.

На прошлой неделе в салонах российских дилеров появились китайские кроссоверы Changan CS95 Plus. Модель не так давно претерпела рестайлинг, и теперь ее привезли в Россию по параллельному импорту.

Главные отличия CS95 Plus для внутреннего рынка от аналогичного кроссовера, официально поставляемого в Россию, затрагивают экстерьер. Так, после обновления у кроссовера изменились передний бампер и решетка радиатора.