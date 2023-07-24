Куренков оценил готовность спасателей Камчатки к ликвидации последствий землетрясения

Глава МЧС России Александр Куренков 24 июля в ходе рабочей поездки в Камчатский край высоко оценил действия сил и средств РСЧС по ликвидации последствий землетрясения.

Первым лицам ведомства и региона показали демонстрационное учение по устранению последствий разрушительного землетрясения в Елизовском районе. Порядка 450 человек и 60 единиц техники осуществляли работу одновременно на нескольких учебных точках.

Как видно на кадрах, было организовано оповещение населения с использованием сирен. Спасатели тушили условные пожары, эвакуировали людей с верхних этажей с помощью специального оборудования, устраняли разлив химически опасных веществ и нефти, разбирали завалы и искали пострадавших.

Кроме того, сотрудники РСЧС развернули палаточный городок на 560 человек на базе краевого поисково-спасательного отряда и отработали алгоритм организации медицинской помощи и восстановления линий электропередачи и коммунальных сетей.

«Все сотрудники МЧС России высоко мотивированы, и многие работают по призванию. Сотрудники камчатского Главного управления МЧС России показали хорошую подготовку в рамках учения», — отметил Куренков.

Он добавил, что опыт, который продемонстрировали спасатели РФ при ликвидации последствий землетрясений в Турецкой и Сирийской республиках, востребован зарубежными коллегами. В частности, он отметил слаженную работу кинологов.

В свою очередь, губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что Камчатка находится в одной из наиболее активных зон по сейсмике на Земле. Ежегодно на территории края регистрируется несколько сотен сейсмособытий. Так, в 2022 году здесь зафиксировали 314 землетрясений, с начала 2023-го — 275. Из них только 4–5% ощущаются в населенных пунктах.

«Мы находимся в пределах так называемого огненного тихоокеанского кольца. И сейчас нарабатываем практику в этой области», — сообщил Солодов.