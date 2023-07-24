Гибриды и электромобили Volkswagen могут начать выпускать в Узбекистане

На автозаводе Jizzakh Auto в Узбекистане могут организовать производство гибридов, электрокаров и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания Volkswagen. Запуск конвейеров может состояться до конца текущего года. Об стало известно из постановления правительства, опубликованного министерством экономики и финансов Узбекистана.

Автомобили Volkswagen не в первый раз появляются на автозаводе в Джизаке: ранее там производилась крупноузловая сборка фургонов Volkswagen Caddy, однако этот проект пришлось свернуть после 2022 года, когда немецкая компания прекратила поставлять комплектующие в Россию, откуда они поставлялись в Узбекистан.

Кроме того, согласно документу, в свободной экономической зоне «Джизак» на весну 2024 года запланировано производство китайских электромобилей BYD.

Тем временем в странах Евросоюза электромобили впервые в истории обогнали автомобили с двигателем внутреннего сгорания по количеству продаж за месяц.

По данным аналитиков, в июне в Евросоюзе доля дизельных авто составила 13,4% от общего числа проданных машин, 15,1% ― электромобили, 25% ― автомобили с гибридной силовой установкой, 36,3% ― с бензиновым двигателем внутреннего сгорания.