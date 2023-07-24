В России выросло число ипотечных кредитов

За первые шесть месяцев текущего года количество сделок по ипотеке увеличилось почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные «Домклик» Сбербанка.

Как сообщили аналитики, российский рынок жилищного кредитования вернулся к уровню 2021 года: количество выдач в первом полугодии 2023 года превысило данные за аналогичный период в 2021 году на 10,1%.

Общее количество сделок в «Сбере» в июне 2023 года составило 111,4 тыс., объем выданной ипотеки — 364,1 млрд рублей.

И.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что «с мая число кредитов на готовое жилье увеличилось на 4,3%, а их доля в структуре жилищного кредитования возросла на 1%». «Укрепление вторичного рынка обусловлено сезонным фактором: большим спросом пользуется загородная недвижимость (без учета ИЖС), на которую в июне было выдано на 7,7% больше кредитов, чем в мае», — сказал Лейпи.

По данным «Домклик», лидером по числу ипотечных кредитов третий месяц подряд остается Московская область: количество выдач в регионе в июне составило 8,5 тыс., в Москве было заключено 6,1 тыс. сделок, а в Краснодарском крае выдали 5,6 тыс. кредитов.

Эксперты добавили, что рынок недвижимости в регионах также продолжает восстанавливаться: быстрее всего число выдач растет в удаленных субъектах РФ, где традиционно проводится небольшое количество сделок, — в Тыве (+24,1%), Кабардино-Балкарии (+22,7%) и Астраханской области (+18,8%).