Основное здание Музея транспорта Москвы откроется в конце 2024 года

Главное здание музея транспорта Москвы откроют в конце 2024 года. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В здании, расположенном на Новорязанской улице, разместят экспозицию, посвященную развитию транспорта и его истории, отмечает агентство городских новостей «Москва». В настоящее время специалисты проводят реставрацию помещений.

По словам Собянина, один из этажей музея будет посвящен истории столичного метро. Уже завершена реставрация классических для столичной подземки вагонов «Еж3» и «Номерной», пишет НСН.

«Они — классика столичной подземки», — цитирует Собянина телеканал «360».

Экспонаты будут открыты для посетителей, внутри организуют мини-выставку. Также посетителям покажут техническую начинку вагонов через прозрачные перегородки и люки, пишет «Москва 24».

18 июля гендиректор Государственного музея искусства народов Востока Александр Седов сообщил, что в Москве откроют музей культуры стран Африки.

Он отметил, что помещения переданы в управление Государственному музею искусства народов Востока. Всего в фондах музея Востока около 2 тыс. предметов искусства и ремесла стран Африки, уточняет РИАМО.