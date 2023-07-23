В Израиле начались протесты против судебной реформы

10 тыс. резервистов армии Израиля отказались служить в знак протеста. Запасники выступают против судебной реформы, передает телеканал «Известия». Военные всех родов войск поддержали протест пилотов израильских Военно-воздушных сил. Среди противников реформы — министр обороны Йоав Галант. В акциях по всей стране участвуют 260 тыс. человек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.