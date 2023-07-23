Тысячи пингвинов гибнут на побережье Уругвая

На побережье Уругвая обнаружили несколько тысяч мертвых пингвинов. По словам специалистов, на берегу были найдены молодые особи с признаками сильного истощения, передает телеканал «Известия». Анализы исключили наличие у пингвинов птичьего гриппа. Одной из причин массовой гибели водоплавающих мог стать сильный циклон в Атлантическом океане. По словам главы уругвайского министерства охраны окружающей среды, мертвые пингвины на побережье в это время года — обычное явление, однако масштаб бедствия в этом году больше. Магеллановы пингвины обычно гнездятся на юге Аргентины. В конце июня–сентябре птицы мигрируют на север в поисках пищи в более теплых водах и могут доплывать до берегов Бразилии.

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