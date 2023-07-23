Умерла театральная актриса Гульшат Зиязетдинова

Народная артистка Республики Башкортостан Гульшат Зиязетдинова скончалась в возрасте 75 лет. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба Салаватского государственного башкирского драматического театра в социальной сети «Вконтакте».

Отмечается, что актриса на протяжении всей карьеры служила в Салаватском драмтеатре. Она играла на его сцене с 1973 года, придя в него после окончания театрального факультета Уфимского государственного института искусств.

Зиязетдинова исполнила более 150 ролей в театре и кино, в том числе она сыграла Гульямал в музыкальной комедии «Бабий бунт» постановки Гульдар Ильясовой и Зарифу в комедии «Бес в ребро» постановки Олега Ханова.

Коллектив Салаватского государственного башкирского драматического театра выразил соболезнования родным и близким актрисы.

Сообщается, что прощание с народной артисткой пройдет 24 июля на сцене Салаватского театра.