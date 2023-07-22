Футбольный клуб ПСЖ отстранил Килиана Мбаппе

ПСЖ исключил Килиана Мбаппе из заявки на предсезонное турне. Французский футболист не полетит с командой в Японию, передает телеканал «Известия». В клубе считают, что нападающий договорился с «Реалом» о переходе. Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в следующем году. В 2017 году переход француза из «Монако» обошелся в €180 млн. Чтобы форвард не ушел бесплатно, его решили выставить на трансфер. Ранее президент ПСЖ дал игроку две недели на продление контракта. Килиана отстранили до закрытия трансферного окна.

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