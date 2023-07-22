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Футбольный клуб ПСЖ отстранил Килиана Мбаппе

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ПСЖ исключил Килиана Мбаппе из заявки на предсезонное турне. Французский футболист не полетит с командой в Японию, передает телеканал «Известия». В клубе считают, что нападающий договорился с «Реалом» о переходе. Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в следующем году. В 2017 году переход француза из «Монако» обошелся в €180 млн. Чтобы форвард не ушел бесплатно, его решили выставить на трансфер. Ранее президент ПСЖ дал игроку две недели на продление контракта. Килиана отстранили до закрытия трансферного окна.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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