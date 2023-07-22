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Врачи в Калуге борются за здоровье выпавшего из окна ребенка

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В Калугу в детскую областную больницу доставили семилетнего мальчика из Людиново, который выпал из окна квартиры на третьем этаже. За здоровье мальчика борются хирурги травматологического отделения.

По словам регионального министра здравоохранения Константина Пахоменко, которые приводит газета «Весть», состояние маленького пациента тяжелое, но стабильное.

Пахоменко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» обратился к родителям с просьбой быть максимально внимательными к своим детям, не оставлять их одних в комнате с открытыми окнами.

В свою очередь, в региональной прокуратуре изданию сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже многоквартирного дома в городе Корсакове на юге Сахалина. Сейчас она в реанимации. По предварительной информации городской прокуратуры, мать оставила окно в режиме проветривания и уснула. Проснулась она уже после того, как услышала крики.

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