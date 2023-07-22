В подмосковной Истре многодетные семьи обеспечили электричеством

Компания «Россети Московский регион» завершила подведение электросетей к 400 участкам для многодетных семей вблизи деревни Шейно в городском округе Истра Московской области.

Смонтированы 7,5 км линий 0,4 кВ и три трансформаторные подстанции.

Директор «Западных электрических сетей» (филиала компании «Россети Московский регион») Дмитрий Битней рассказал, что «в настоящее время в рамках технического обслуживания и подконтрольной эксплуатации производится осмотр новой мачтовой трансформаторной подстанции для исключения дефектов и повреждений в дальнейшем».

По словам собственника одного из земельных участков, благодаря строительству электросетевого комплекса «к началу зимы у тех, у кого есть свои дома, уже будут тепло и свет».

Все инвестпрограммы энергетиков утверждаются региональным Минэнерго. В этом году подмосковные энергетики планируется построить электросетевую инфраструктуру еще для 600 участков для многодетных семей в Подольске и Талдоме.