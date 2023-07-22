Реклама
Прямой эфир
Общество
В ГД заявили о шринкфляции после закупки молочных продуктов в магазинах Москвы
Общество
В России запланировали обучение 40 тыс. студентов в 2025 году в сфере БАС
Происшествия
Аксенов сообщил о попытке атаки беспилотников ВСУ на объекты Крыма
Мир
На Украине сообщили о повреждении пунктов хранения зерна на юге страны
Мир
В Белом доме заявили об отсутствии сведений о местонахождении главы МИД КНР
Общество
Умер глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников
Политика
Глава парламента Крыма назвал блефом угрозу Киева о морской блокаде
Политика
В Госдуме заявили об «ополячивании» Украины Зеленским
Мир
На Украине могут обвинить в коррупции еще четверых судей Верховного суда
Культура
Сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» продлили на второй сезон
Армия
Корабли России и Китая выполнили совместную стрельбу по морской цели в ходе учений
Наука и техника
Рыбак в Башкирии нашел зуб шерстистого мамонта
Спорт
Мбаппе удивился решению ПСЖ не отправлять его в турне по Японии
Сюжет:

ВСУ потеряли пять лодок и более 30 боевиков при двух попытках форсировать Днепр

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские силы пресекли за сутки две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в Херсонской области, в результате уничтожено более 30 боевиков и пять лодок. Об этом в субботу, 22 июля, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

Огневое поражение противнику нанесла группировка войск «Днепр».

«<...> в районе населенного пункта Кизомыс в результате огневого поражения уничтожены три лодки и 15 боевиков ВСУ. <...> На херсонском направлении пресечена попытка ВСУ форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Антоновка, в результате огневого поражения уничтожены две лодки и 19 боевиков ВСУ», — сказал представитель.

Кроме того, по его данным, украинская армия прошедшей ночью обстреляла Костогрызово и другие населенные пункты Херсонской области, выпустив 36 снарядов из ствольной артиллерии. В настоящее время уточняются возможные жертвы среди мирного населения и разрушения.

Постучали по батареям: против артиллерии ВФУ применили новую тактику
А Владимир Путин поручил Минобороны дать ответ на теракт на Крымском мосту

20 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ попытались использовать уменьшение ширины Днепра, однако это не увенчалось успехом. Он отмечал, что ширина Днепра уменьшилась не в районе Херсона, а выше по течению. ВСУ же пытаются высадить десант на левый берег. При этом российские военные отражают все попытки ВСУ перейти в атаку.

В тот же день начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что российские военнослужащие пресекли попытку диверсантов ВСУ форсировать Днепр, уничтожены три быстроходные лодки противника.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023