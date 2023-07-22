ВСУ потеряли пять лодок и более 30 боевиков при двух попытках форсировать Днепр

Российские силы пресекли за сутки две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в Херсонской области, в результате уничтожено более 30 боевиков и пять лодок. Об этом в субботу, 22 июля, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

Огневое поражение противнику нанесла группировка войск «Днепр».

«<...> в районе населенного пункта Кизомыс в результате огневого поражения уничтожены три лодки и 15 боевиков ВСУ. <...> На херсонском направлении пресечена попытка ВСУ форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Антоновка, в результате огневого поражения уничтожены две лодки и 19 боевиков ВСУ», — сказал представитель.

Кроме того, по его данным, украинская армия прошедшей ночью обстреляла Костогрызово и другие населенные пункты Херсонской области, выпустив 36 снарядов из ствольной артиллерии. В настоящее время уточняются возможные жертвы среди мирного населения и разрушения.

20 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ попытались использовать уменьшение ширины Днепра, однако это не увенчалось успехом. Он отмечал, что ширина Днепра уменьшилась не в районе Херсона, а выше по течению. ВСУ же пытаются высадить десант на левый берег. При этом российские военные отражают все попытки ВСУ перейти в атаку.

В тот же день начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что российские военнослужащие пресекли попытку диверсантов ВСУ форсировать Днепр, уничтожены три быстроходные лодки противника.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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