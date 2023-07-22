Работа ПТУР в зоне спецоперации

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В США отказались считать санкции помехой для контактов с Россией
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Деятельность нелегального казино раскрыли в Санкт-Петербурге
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В США предсказали Украине тяжелую судьбу при любом исходе конфликта
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Американский боксер Джонсон рассказал о мечте жить в России
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ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер
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