Кулинарный фестиваль «Бабушкины разносолы» впервые провели в Орле
В Орле впервые организовали гастрофестиваль «Бабушкины разносолы». На конкурс домашней кухни приехали 28 делегаций из всех районов Орловской области.
Основные мероприятия проходили в православном центре «Вятский Посад». Участники представили соления, салаты, компоты, морсы, выпечку и сладости, приготовленные по авторским рецептам. На концертной площадке выступали творческие коллективы, ансамбль «Славица», а также орловский гармонист Геннадий Калмыков, который специально для «Бабушкиных разносолов» сочинил и исполнил гимн праздника.
По итогам конкурса Мценское подворье стало лауреатом в номинации «Салаты», лучшими в приготовлении варенья признали кулинаров из Знаменского, Орловского, Урицкого районов и Заводского района Орла.
По словам депутата областного совета Ларисы Удаловой, которые приводит InfoOrel.ru, в будущем организаторы конкурса будут расширять его географию, привлекать новых участников. Планируется сделать «Бабушкины разносолы» традиционным праздником, как того просили участники фестиваля.
Конкурс организовал проект «Единой России» «Старшее поколение», при поддержке регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, а также Духовно-православного центра «Вятский Посад».