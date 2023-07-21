Проезд по ЗСД в Петербурге сделают бесплатным на два дня
В Санкт-Петербурге на два дня сделают бесплатным проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Плату отменят в дни репетиции и проведения Главного военно-морского парада России.
Как уточняет телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу компании «Магистраль Северной столицы», для прохода военных кораблей 23 и 30 июля одновременно разведут Благовещенский, Дворцовый, Литейный и Троицкий мосты.
Чтобы оптимизировать транспортную обстановку в центре города, будет организован бесплатный проезд по ЗСД на участке от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и в обратном направлении в период с 9 до 14 часов 23 июля и с 7 до 14 часов 30 июля. Другие поездки, в том числе транзитные, через этот участок будут тарифицироваться в обычном режиме.
Ранее, 20 июля, сообщалось, что в Петербурге раньше срока завершили работы по устранению колейности на участке Кольцевой автодороги (КАД). Речь идет об отрезке дороги с 57-го по 79-й км, от Вантового моста до развязки с Таллинским шоссе. Рабочие должны были завершить работы 23 июля, но объект удалось сдать вечером 19-го числа.