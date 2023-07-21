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Поиски львицы в Берлине обошлись казне в €100 тыс.

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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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Масштабная операция полиции и других служб Берлина по поимке дикого животного, которое изначально приняли за львицу, стоила более €100 тыс., заявил 21 июля заместитель главы немецкого профсоюза полиции Хайко Теггац.

«Эта миссия, несомненно, является самым дорогим сафари, которое когда либо происходило в лесах Германии», — сказал он изданию Bild.

По его словам, операция вышла в такую сумму из-за участия в ней вертолетов, дронов и нескольких сотен сотрудников экстренных служб.

Теггац также раскритиковал действия управления по вопросам правопорядка и мэра общины Клайнмахнов, поскольку полиция действовала, исходя из представленной ей местными властями степени угрозы.

Он сказал, что для начала нужно было проверить подлинность изображения, предоставленного очевидцем.

«Тогда надо было сразу нанимать судебных экспертов, которые смогли бы сказать, большая кошка это или кабан!» — высказался замглавы немецкого профсоюза полиции.

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Полиция федеральной земли Бранденбург получила сообщение о присутствии «дикого животного» в общине Клайнмахнов к юго-западу от Берлина в ночь на четверг. Людей в зоне поиска попросили оставаться дома, а также не выпускать домашних животных. Позднее сообщалось, что речь идет о львице.

Продлившиеся больше суток поиски не дали результата. Мэр Клайнмахнова Михаэль Грубер заявил, что нет никаких признаков, указывающих на то, что это львица.

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