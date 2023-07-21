Обследование оленьих пастбищ провели вблизи Воркуты
Вблизи Воркуты (Республика Коми) сотрудники отдела земельного надзора Североморского межрегионального управления Россельхознадзора обследовали оленьи пастбища. Об этом сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на ведомство.
На пастбищах были отобраны образцы почвы для исследований на токсикологические показатели. Специалисты определили в них содержание тяжелых металлов: кадмия, мышьяка, ртути, свинца, меди, никеля.
Согласно результатам исследований, содержание тяжелых металлов не превышает предельно-допустимую концентрацию. Это говорит о благоприятной экологической обстановке в тундре в местах обитания северного оленя.