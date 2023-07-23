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Спрос на услуги по ввозу автомобилей вырос в три раза в июне

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Услугами по ввозу автомобилей из других стран и даже российских регионов стали пользовать в три раза чаще в июне 2023-го по сравнению с этим же месяцем 2022 года. Также количество транспортных компаний на платформе «Авито Услуги» за год увеличилось на 18%. Об этом 23 июля сообщают аналитики «Авито Услуг».

Среди наиболее популярных маршрутов ближнего зарубежья чаще всего автомобили ввозят из Армении, Грузии, Белоруссии. Также транспортные компании осуществляют транспортировку из стран Европы, а также Китая, Японии и Южной Кореи.

Что касается перевозки автомобилей внутри России, то здесь наиболее популярны маршруты в Москву и из нее — столичные заказы на услуги автовозов составляют почти половину (48%) от общего объема. Однако в этом году доля перевозок в/из Москву сократилась по сравнению с прошлым годом (55% в июне 2022 года), поскольку часть спроса возросла в пользу других регионов России.

Так, например, в этом году выросла популярность ввоза машин из Владивостока: если в июне 2022 года на долю региона приходилось 8%, то в 2023-м показатель вырос до 23%. Третьим по популярности транспортным узлом стали южные регионы России. На долю регионов СКФО приходится порядка 19% перевозок, а на регионы ЮФО — 10%.

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Ранее, 18 июля, эксперты выяснили, что автомобили с пробегом на российском рынке за первое полугодие 2023 года подорожали на 8%. Средняя цена на сегодняшний день составляет 1 417 600 рублей.

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