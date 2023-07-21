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Технология РФ поможет получить дешевые стройматериалы бедным странам

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Ученые из Университета МИСИС совместно с коллегами из Нигерии разработали технологию производства прочных энергоэффективных кирпичей для строительной промышленностис использованием скорлупы грецкого ореха. Сейчас при производстве этого пищевого продукта оболочка накапливается в огромных количествах и никак не используется. Объемы накопления в мире достигают 2600 тыс. т в год.

В своих исследованиях российские специалисты совместно с коллегами из Нигерии разработали оптимальную композицию и условия обжига, в результате чего добавление скорлупы грецкого ореха в шихту заметно улучшило характеристики стройматериала.

«Добавление скорлупы грецкого ореха снизило теплопроводность и увеличило удельную теплоемкость образцов, что подразумевает улучшенные теплоизоляционные характеристики производимого кирпича», — сказал сотрудник НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы» Университета МИСИС Валентин Романовский.

Анализ полученных кирпичей показал, что образцы, обожженные при температуре +1100 градусов, соответствуют международным стандартам на кирпичи керамические для кирпичной кладки и технологию можно применять на практике для производства стройматериала.

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