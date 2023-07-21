Отправка «Арктик СПГ – 2» укрепила позиции РФ на мировом рынке сжиженного газа

В Мурманской области самое большое в мире плавучее сооружение — первая производственная линия для проекта «Арктик СПГ – 2» — была отправлена с места сборки к месторождению на полуострове Гыдан. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Обозреватель «Известий» Виктор Синеок передал информацию с места событий.

Отмечается, что данное событие укрепило российские позиции на мировом рынке сжиженного газа.

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений — невероятно крупный завод, который выпускает заводы. Путин перед запуском готового завода пообщался с рабочими и обменялся с ними впечатлениями.

«Есть идеи, которые на первый взгляд даже специалистами воспринимаются как фантастика», — сказал российский лидер, отмечая размеры морского сооружения.

После доклада с буксира Путин сдвинул рычаг. Первая линия проекта «Арктик СПГ – 2» весит 600 тыс. т.

На берегу Кольского залива возводят основания гравитационного типа, одновременно сооружают 14 модулей верхних строений. Их привозят, поднимают на нужный уровень, устанавливают один за другим. Затем практически полностью готовый завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) по морю отправляют за 1600 км к месторождению Утреннее на полуостров Гыдан. На месте его уже подключат, и он начнет свою работу.

Идея строительства производства СПГ не в месторождении газа, а в удобном месте с развитой инфраструктурой в самом начале казалось сложной. Несколько лет ушло только на расчеты и проекты. Стройка велась в огромном цеху, где одновременно могут производить 10 модулей, которые будут производить сжиженный газ и стабильный газовый конденсат.

«В каждом полете мы ведем по 2 трехсоттонных крана и порядка 5 кранов 50-тонных», — рассказал замдиректора по строительству оснований гравитационного типа проекта «Арктик СПГ – 2» Алексей Коротков.

Часть высокотехнологичного оборудования пришлось разрабатывать в России с нуля, специально для проекта, после отказа западных компаний от выполнения своих обязательств по поставкам в феврале 2022 года. Отмечается, что в России СПГ является перспективным направлением.

«В целом в нашей стратегии записано то, что мы должны добиваться от 100 до 140 млн тонн СПГ-производства. Сейчас Россия производит 33 млн тонн. При реализации этого проекта в течение ближайших трех лет мы выйдем на 53 млн тонн», — рассказал вице-премьер России Александр Новак.

С 2000 года по 2021 год поставки сжиженного природного газа выросли в три с половиной раза, также заметно увеличение доли СПГ в общем объеме голубого топлива. В начале 2000 года доля составляла 27%, в 2010-м — 41%, а в 2021-м — 50%.

Буксиры уже тянут плавучий завод к месту работы. Он прибудет к месторождению газа через три недели. Обещают, что первые танкеры повезут сделанный на этой платформе СПГ уже в конце этого года.

О визите Путина в Мурманскую область, которая полностью входит в российскую Арктическую зону, стало известно 20 июля. Президент РФ прибыл в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэк-Мурманск», где его встретили председатель правления компании Леонид Михельсон, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и полпред президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан.

Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2» по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданский полуостров. Глава государства выразил уверенность, что «Арктик СПГ – 2» будет реализован в срок. По его словам, производство СПГ оказывает комплексное влияние на развитие всей экономики страны.

Президент России заявил, что за ближайшие пять лет грузооборот порта в Мурманске может быть удвоен за счет реализации перспективных проектов, в том числе по производству СПГ. Как отметил Путин, только за прошлый год в порту перевалили 56 млн т грузов.