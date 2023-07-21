«Руки Вверх!» побили прошлогодний рекорд и продали в «Лужники» 75 тыс. билетов

Группа «Руки Вверх!» 22 июля выступит с концертом «Лужники на бис». В прошлом году коллектив во главе с солистом Сергеем Жуковым собрал на арене рекордные 72 тыс. человек. В этом году продано уже 75 тыс. билетов.

«Конечно, мы волновались, но то, что произошло год назад, дало нам эту уверенность, потому что отклики потом шли еще несколько месяцев. Десятки тысяч людей писали: «Боже, почему я не смог поехать!» Стало понятно, что люди из регионов очень хотели бы это увидеть, и надо рискнуть, потому что «Лужников 2» не будет ни в каком другом городе. В этот раз огромное количество людей решилось приехать. У нас есть статистика по продажам — это вся Россия», — сказал музыкант «Известиям».

По словам Сергея Жукова, организацией концерта его команда занимается полностью самостоятельно, и это требует огромных инвестиций. Шоу будет мощнее с точки зрения графики, звука, спецэффектов, танцев и визуальных эффектов. Кроме того, в нем примут участие дети Сергея Жукова, а также известные артисты, но кто именно музыкант пока решил оставить в секрете.

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