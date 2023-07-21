Объем утечек данных за полгода превысил число жителей России

Объем информации о жителях РФ (строки баз данных, содержащие электронную почту, номер телефона и другие данные) за полгода превысил общее число россиян, рассказали «Известиям» в компании DLBI (сервис поиска утечек в Сети).

Если за первую половину 2022-го злоумышленники выложили 77,8 млн записей, то за аналогичный период нынешнего года — уже 188,7 млн, отмечают специалисты. Сведения об одном человеке могут содержаться в нескольких базах данных.

В Роскомнадзоре предоставили похожие данные.

«За первое полугодие зафиксировано 76 инцидентов, в Сеть попали около 177 млн записей о гражданах. Для сравнения: за аналогичный период в прошлом году было зафиксировано 19 фактов утечек персональных данных, в ходе которых в открытый доступ попали около 45 млн записей», — подтвердили тенденцию в федеральной службе.

По данным Росстата, число жителей страны составляет 146,4 млн.

«Более 90% утечек, как и раньше, связаны с деятельностью украинских хакеров и представляют собой дампы (структуру) баз данных систем управления сайтом, выгрузка которых могла стать возможной в результате взлома с использованием уязвимостей в компонентах CMS, которые не были обновлены вовремя», — отметил основатель DLBI Ашот Оганесян.

Наиболее активные хакерские группировки — NLB, UHG и IT Army of Ukraine, добавил руководитель направления аналитики и спецпроектов экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Андрей Арсентьев. К нескольким утечкам также привели атаки белорусской оппозиционной группировки «Киберпартизаны», отметил эксперт.

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Сливы общества: объем утечек данных за полгода превысил число жителей РФ