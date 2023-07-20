АвтоВАЗ опубликовал новые прайс-листы на Lada Granta с ABS

Российский производитель АвтоВАЗ раскрыл цены на вернувшиеся на рынок автомобили Lada Granta с ABS. Об этом 20 июля сообщают журналисты Quto.ru.

Lada Granta с антиблокировочной системой в комплектации Classic с восьмиклапанным двигателем мощностью 90 л.с. обойдется покупателю по цене от 774,9 тыс. рублей, в то время как такая же версия российского бестселлера, но с кондиционером, стоит 825,9 тыс. рублей. Комплектация Comfort, оснащение которое дополняется штатной аудиосистемой, стоит на 30 тыс. рублей дороже ― 855,9 тыс. рублей.

Самая дорогая версия Granta с ABS и 16-клапанным двигателем мощностью 106 л.с. стоит на сегодняшний день 885,9 тыс. рублей.

Ранее, 18 июля, стало известно, что АвтоВАЗ может полностью поставить на паузу производство Vesta на заводе в Тольятти, пока не нормализуется ситуация с комплектующими.

В тот же день инсайдеры сообщили, что АвтоВАЗ продолжает выпускать бюджетные бестселлеры Lada Granta без центрального замка из-за отсутствующих комплектующих. Ранее завод планировал возобновить выпуск Granta с центральным замком после «корпоративного отпуска».