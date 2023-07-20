СК расследует факт атаки беспилотников по населенному пункту Крыма

Следственный комитет РФ расследует факт атаки беспилотников в Крыму, где погибла 14-летняя девочка, сообщили в пресс-службе ведомства 20 июля.

«Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, а также экстренные службы республики работают на месте происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

Ранее в этот день глава республики Сергей Аксенов сообщил, что девочка-подросток 2008 года рождения погибла в результате атаки беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма. Он также отметил, что повреждено четыре административных здания.

Кадры с места гибели девочки появились в распоряжении «Известий».

Позже в Раздольном ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Сообщалось, что пострадали центр поселка, центральная площадь, дом культуры, торговые точки — в основном частные, ресторан, а также было выбито стекло в здании банка.